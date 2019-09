Lanciano, esposto di Ascom Abruzzo sulla ciclabile: "La pista è insicura e pericolosa"

Questa mattina l’Ascom Abruzzo, tramite il legale Quirino Ciccocioppo, ha inviato un esposto al sindaco di Lanciano, Mario Pupillo in merito alla pista ciclabile di via del Mare, via Panoramica e via Alba e alle “problematiche molto serie per la sicurezza e l’integrità fisica dei cittadini”.



La pista ciclabile di via del Mare, via Panoramica e via Alba, è stata concepita male, realizzata peggio e mai messa in sicurezza nel vero senso della parola. Tanto è dimostrato dal fatto che il tecnico incaricato dal Comune di Lanciano, Alba l’arch. Raffaele Di Marcello, ha consigliato di instaurare dei limiti di velocità molto bassi, 30 km/h per le autovetture e 10 km/h per le biciclette, questo a dimostrazione che la pista è pericolosa – molto pericolosa- per la sicurezza e l’integrità dei cittadini.