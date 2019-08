Jova Beach Party a Montesilvano, il cantante su facebook: "Il 22 la conferma ufficiale"

ll 17 agosto, come noto, non si terrà il Jova Beach Party, il grande concerto evento di Jovanotti a Vasto. Ieri però sul profilo facebook il cantante ha confermato di essere al lavoro per recuperare la tappa in Abruzzo.

“Stiamo lavorando per un’altra spiaggia dalle vostre parti, entro il 22 la decisione definitiva.” Questo il messaggio publicato dal cantante che appare molto ottimista per la nuova soluzione.

Sull'annullamento della data di Vasto nei giorni scorsi era stata presentata anche un'interrogazione parlamentare da parte del senatore Pd, Luciano D'Alfonso.