La Regione approva la caccia al cervo, insorge Italia nostra: "È un animale ancora raro"

La Regione Abruzzo ha approvato il Piano Faunistico Venatorio per il periodo 2019-2023, redatto con la collaborazione dell’Ispra e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, con il quale si autorizza la caccia selettiva per il cervo.

Ma, per Italia nostra, non è opportuno riaprire la caccia a quello che è un animale ancora raro, "sulla base di dati così evanescenti". Secondo l'associazione per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, infatti, statistiche alla mano, i cervi non sono animali pericolosi per l'uomo o per le coltivazioni.

Nel 2015, la percentuale loro attribuibile è del 15%, mentre l'anno successivo scende al 5%. Incalza Italia nostra: