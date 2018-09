Le vittime di Lanciano credevano di essere uccise: "Diteci dov'è la cassaforte, o vi facciamo a pezzettini"

Vertice in procura, questa mattina, sulla violenta rapina avvenuta all'alba di ieri alla periferia di Lanciano. Le vittime della violenza dei banditi, il medico in pensione Carlo Martelli e la moglie Niva Bazzan, sono ancora ricoverati all'ospedale Renzetti. Lui porta sul volto i segni delle due ore di orrore, di pugni, botte e minacce dei rapinatori. A lei è stato tagliato il lobo dell'orecchio destro, per spingerla a rivelare la posizione di una cassaforte che in realtà, nella villa di contrada Carminello, non c'è mai stata.

Il dottor Martelli, fondatore e presidente dell'Anffas Lanciano, irriconoscibile con il viso completamente tumefatto, ha raccontato ai microfoni del Tg1 quelle ore di terrore:

Mi hanno macellato di cazzotti, sbattuto a terra, legato mani e piedi tipo incaprettatura. Poi hanno preso mia moglie. Solo uno parlava e diceva: "O ci dice dov’è la cassaforte, o facciamo sua moglie a pezzettini". A ogni domanda mi tirava un cazzotto e dopo ha tagliato l’orecchio di mia moglie. Dopo non ho capito più niente. Ero convinto che ci avrebbero ammazzato tutti e due.

Chi gli ha fatto visita, ha raccontato di un uomo molto provato dalla paura e dalla violenza. I malviventi, almeno, hanno risparmiato il figlio disabile della coppia: la sua camera è stata messa a soqquadro, ma al ragazzo non è stato torto un capello.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, i rapinatori sono riusciti a entrare attraverso una grata, per poi introdursi in casa e svegliare prima il capofamiglia, poi la moglie, che dormiva in un'altra stanza perché ieri mattina si sarebbe dovuta svegliare all'alba per andare a Roma. Da quel momento, è iniziato un orrore che ha sconvolto non solo l'Abruzzo, ma tutto il Paese, culminato con una violenza cieca e gratuita, il taglio dell'orecchio con una roncola trovata in casa.

Le indagini vanno avanti serrate. Nel primo pomeriggio di ieri, un elicottero della polizia ha sorvolato Lanciano e dintorni, concentrandosi in particolare sul centro della città.

Intanto sull'episodio di Lanciano è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha assicurato: