Via Herio, due auto si scontrano frontalmente davanti al Grande Albergo Abruzzo

Scontro frontale tra due auto in via Asinio Herio, nei pressi del Grande Albergo Abruzzo.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri e, fortunatamente, non ci sono state grosse conseguenze ma poteva andare peggio.

Secondo quanto ricostruito, una Fiat Panda che procedeva in direzione largo Cavallerizza si è scontrata con una Mini che procedeva nella direzione opposta, in senso vietato. Ferito lievemente il conducente della Panda che è stato soccorso in ambulanza. Il traffico è rimasto bloccato per un po' intorno alle 20.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale.

Non è la prima volta che, dopo i divieti disposti dal Comune in seguito all'ultimo cedimento dell'asfalto, in questa zona si verificano episodi di questo tipo.

"Su via Herio bisogna rispettare il divieto - rammenta uno dei testimoni - perché potrebbe andare peggio la prossima volta".