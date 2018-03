Diretto a Vasto, si ritrova in una contrada del Molise: tir resta bloccato per ascoltare il navigatore

Era diretto a Vasto ma il navigatore satellitare lo ha 'tradito', facendolo immettetr in una strada sbagliata per poi ritorvarsi in una contrada del Molise. Il buio e il ghiaccio non hanno certo aiutato l'autista rimasto bloccato la notte scorsa col suo mezzo pesante in contrada Impergola, a Isernia.

A causa delle difficoltà per effettuare la manovra e tornare indietro, è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco, impegnati anche con altri incidenti stradali dovuti molto probabilmente alla presenza di neve presente sull'asfalto.