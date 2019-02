Moto contro auto lungo la Tiburtina a Chieti Scalo: giovane in Rianimazione

Un teatino di 25 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione all'ospedale di Pescara in seguito a un brutto incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi lungo la Tiburtina, a Chieti Scalo.

Secondo una prima ricostruizione il giovane era in sella ad una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una utilitaria sul lato opposto della strada. L'impatto è avvenuto non lontano dalla scuola primaria 'Selvaiezzi', in zona San Martino, davanti a diversi testimoni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. La prognosi è riservata.