Segue le indicazioni del navigatore ma finisce su un dirupo: salvato dai carabinieri

Stava raggiungendo per lavoro un piccolo comune dell'Alto Molise e, per farlo, si era affidato alle indicazioni del navigatore quando un automobilista abruzzese ha percorso una strada interpoderale senza uscita e si è ritrovato sul ciglio di un dirupo. La disavventura è capitata a un ragazzo di vent'anni il quale, non riuscendo a tornare indietro, si è spaventato e ha chiesto aiuto ai carabinieri di Agnone.

Questi ultimi, ricevuto l'allarme, si sono subito attivati nelle ricerche, riuscendo, seppure con difficoltà, a localizzarlo. Il giovane è stato soccorso ed il suo veicolo trainato verso un punto sicuro.