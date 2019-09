Auto si ribalta in curva: arrivano i vigili del fuoco per estrarre il conducente dalle lamiere

Brutto incidente, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, in via dei Frentani, al Tricalle, nei pressi della comunità Ali d'Aquila. La Daewoo Matiz condotta da un uomo si è ribaltata in curva dopo aver urtato contro un'altra auto che arrivava in senso opposto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Chieti per estrarre il conducente rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto. L'uomo è stato poi soccorso da un'ambulanza del 118, che lo ha portato al policlinico: non sarebbe in pericolo di vita.