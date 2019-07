Brecciarola, anziano va a gettare la spazzatura sulla ‘via principale’ e viene investito

Da quando agli abitanti è stato comunicato che gli operatori della raccolta differenziata non entrano più nelle strade private per ritirare i rifiuti, a Chieti scalo è scoppiato il caos. Con conseguenze anche pericolose per la popolazione più fragile.

Come ci segnalano, qualche sera fa in via Nora a Brecciarola una persona anziana è stata investita mentre andava a portare la spazzatura in via Vomano da un’auto in manovra.

L’anziano è finito al pronto soccorso, dove gli sono stati applicati diversi punti e fasciature, riportando una prognosi di circa due settimane.

Un incidente che mette in luce i disagi di chi non può conferire più i rifiuti nelle aree private e nelle piccole vie e che, secondo i diretti interessati, rischia oltremodo di trasformare i luoghi di raccolta stabiliti in discariche a cielo aperto.