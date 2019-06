Provoca l'ennesimo incidente nella galleria San Silvestro e scappa: ora si cerca l'automobilista pirata

Ennesimo incidente frontale, questa mattina, all'interno della galleria San Silvestro, nel territorio di Francavilla al Mare. Come purtroppo accade spesso, nonostante i divieti e i precedenti anche tragici, un automobilista ha azzardato un sorpasso, andando a invadere la corsia opposta e finendo contro due auto che viaggiavano in direzione contraria.

Nonostante la donna alla guida di una delle auto sia rimasta ferita, il conducente non si è fermato. Per questo, ora, si cercano testimoni ed è già partito il tam tam sui social per cercare di rintracciare l'irresponsabile che avrebbe potuto provocare qualcosa di ben peggiore.

L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8.10-8.15. L'auto grigia che ha provocato l'incidente viaggiava in direzione Francavilla. Dopo essere finita contro le due auto che arrivavano dal senso opposto, è ripartita senza che nessuno riuscisse ad annotare il numero di targa.

Ovviamente, sul posto è intervenuta la polizia, che ha fatto tutti gli accertamenti del caso, ma al momento il pirata è ancora irrintracciabile.

L'automobilista che arrivava in quel momento è rimasta ferita al braccio dai vetri del finestrino rotto e ha riportato alcune fratture.