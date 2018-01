Incidente con gli sci, ricoverato in prognosi riservata

Brutto incidente, questa mattina, per N.C., 38 anni, sciatore disabile della provincia di Chieti, questa mattina sul monte Pratello, a Rivisondoli. L'uomo si è ferito dopo essere andato a sbattere contro la rete che delimita la pista rossa. Si trovava in montagna con alcuni amici dell'associazione Asha "Sci handicap Abruzzo". L'impatto è stato molto violento e ora l'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale dell'Aquila.

L'uomo stava affrontando una curva, quando è andato a sbattere. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso, insieme ai poliziotti sciatori e ai Carabinieri di Pescocostanzo che hanno liberato le vie aree dell’uomo, ostruite dal sangue, consentendogli così di respirare. Dopodiché hanno allertato il 118, intervenuto con l'elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati gli stabilizzatori, che fanno parte dell'attrezzatura in dotazione agli sciatori disabili, a ferire l'uomo.