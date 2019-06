Terribile incidente sul lavoro: muore travolto dalle travi di legno

Incidente sul lavoro, nel pomeriggio di oggi, a San Salvo, quando un imprenditore è stato travolto da alcune travi di legno sganciatesi da un'autogru. La vittima è Gabriele Scarano, 56 anni, di Trivento (Campobasso), titolare dell'impresa edile.

L'uomo stava lavorando in un cantiere di via Leonardo Da Vinci quando, poco dopo le 16, è accaduto il tragico incidente. Subito dalla vicina postazione di soccorso della Protezione Civile Valtrigno sono scattati i soccorsi, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Salvo e un tecnico del Servizio di prevenzione e sicurezza della Asl 02 Abruzzo.