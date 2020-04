Incendio davanti al bar del Villaggio Mediterraneo: intervengono i vigili del fuoco [VIDEO]

Incendio, oggi pomeriggio (giovedì 23 aprile), al Villaggio Mediterraneo. A fuoco il baldacchino del Caffè Mediterraneo, in via Papa Giovanni Paolo II, vicino al Campus universitario. I vigili del fuoco di Chieti, allertati appena dopo, si sono precipitati sul posto per domare il rogo.

Ignote le cause. Il locale era chiuso, come da disposizioni governative. La zona residenziale è abbastanza frequentata anche per la presenza di un supermercato, situato a pochi passi dal bar.

(Video: Daniele Cirillo)