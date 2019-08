A fuoco nella notte l'auto del giornalista Lattanzio: si indaga sulle cause

È andata a fuoco nella notte fra mercoledì e giovedì l'auto del giornalista Claudio Lattanzio, storico collaboratore del quotidiano Il Centro e corrispondente dell'Ansa. La vettura, una Crv Honda, era parcheggiata sotto la sua abitazione, a Sulmona. All'improvviso, intorno alle 3 della notte di Ferragosto, i familiari di Lattanzio sono stati svegliati da alcuni rumori e, quando si sono affacciati, hanno scoperto che l'auto stava andando a fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento bisogna accertare la natura dell'incendio.

Immediata è scattata la solidarietà del Sindacato giornalisti abruzzesi, che in una nota

Qualora dovesse trovare conferma l'ipotesi del vile attentato si tratterebbe di un gesto di intimidazione inaccettabile, che colpisce l'intera categoria abruzzese. Di fronte a un eventuale atto criminale, i giornalisti non possono restare indifferenti e continueranno a svolgere il loro lavoro con passione e trasparenza.

Tramite il fiduciario Adam Hanzelewicz, anche la redazione di Ansa Abruzzo e Molise esprime solidarietà nei confronti del corrispondente: