Terreni in fumo tra Casalincontrada e Serramonacesca: in azione i vigili del fuoco

Ettari di vegetazione divorati da un incendio oggi pomeriggio (venerdì 28 settembre) tra Casalincontrada e Serramonacesca.

In corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, sul posto ci sono anche i volontari della protezione civile.

L'allarme è stato lanciato dal sindaco di Roccamontepiano, Adamo Carulli:

"Per il momento il territorio del nostro paese non è interessato, nonostante il il vento che soffia (dalla vallata verso la montagna), sta portando fumo e lapilli verso la nostra parte. Si raccomanda a tutti cittadini di non avvicinarsi nella zona, evitando cosi di correre inutili rischi e di intralciare i mezzi di antincendio. Dal canto proprio i vigili del fuoco che ringrazio anche a nome di tutti, stanno monitorando la zona ed intervenendo in maniera puntuale e professionale. Mi auguro che tutto possa esaurirsi il prima possibile, anche per il fatto che molti terreni sono stati arati e costituiscono un vero argine ed una limitazione reale all’espandersi dell’incendio".