"Ciao Orsogna, ti amo con tutto il cuore": Juliette Binoche inaugura il festival Artinvita

Queste le parole con cui l’attrice francese Juliette Binoche, sabato, tramite un messaggio registrato a Parigi durante le riprese del suo ultimo film, ha inaugurato la prima serata del festival nel teatro comunale di Orsogna. Entusiasta della serata la direttrice artistica Camilla Amahì Saraceni, che ha commentato:

Per me questa sera è come una nascita. Proprio come quando hai un bambino che arriva, l’hai aspettato nove mesi. Non gli puoi domandare di parlare inglese subito, ma sai che un giorno parlerà anche inglese. Questo per dire che la serata è stata molto emozionante. Ho molto apprezzato la scelta del gruppo musicale proposto da Marco Cicolini dell’associazione InSensi. Mi sono detta che tra la sua sensibilità e la mia possiamo fare cose molto belle. Il lavoro non finisce oggi, comincia oggi.