La guerra dei taxi in aeroporto finisce a Striscia la notizia

La guerra dei taxi fra i tassisti teatini e pescaresi arriva a Striscia La Notizia. Nella puntata in onda ieri sera, infatti, il tg satirico di Canale 5 ha trasmesso un servizio, curato dall'inviata Chiara Squaglia, che ha mostrato cosa succede quotidianamente, ormai da anni, di fronte all'aeroporto d'Abruzzo.

I tassisti pescaresi rivendicano il proprio diritto esclusivo di servire i passeggeri dello scalo, mentre i teatini, appoggiati dal Comune di Chieti e dalla legge nazionale, ricordano il proprio diritto di lavorare all'aeroporto, che in parte sorge sul territorio di San Giovanni Teatino.

La Regione, nonostante i numerosi appelli e le lettere inviate anche dall'amministrazione comunale di Chieti, non ha ancora sanato questa situazione. Così, non sono rare le liti particolarmente accese, che in alcuni casi si sono trasformate in vere e proprie risse.

Della vicenda, qualche mese fa, si erano occupate anche Le Iene.