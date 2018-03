Guasto elettrico, sabato sera senza corrente in centro storico

A causa di un guasto alla rete di alimentazione della linea elettrica pubblica lungo via Arniense, nella serata di oggi e nel corso notte rimarrà senza luce gran parte del quartiere Santa Maria, nel centro storico di Chieti. Lo fa sapere il sindaco Umberto Di Primio, tramite il suo profilo Facebook.

Al buio resteranno larggo Santa Maria, via dei Crociferi, via degli Agostiniani, via De Nardis, via Mazzetti, via Toppi e via Vicoli. Sono già intervenuti con la Polizia Locale gli elettricisti reperibili del Comune, che domani continueranno la riparazione.