Goletta Verde sbarca in Abruzzo: visite a bordo fino a domani

Goletta Verde di Legambiente è tornata in Abruzzo. Dopo la tappa di ieri e oggi al porto turistico di Pescara, domani l’imbarcazione ambientalista sarà a Vasto per l'ottava tappa del suo tour 2019 e rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.

Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

Domani la nave sarà sulla spiaggia di Punta Penna dove alle 11 è previsto un flash mob per il clima. Dalle 18 alle 20 sarà possibile effettuare visite a bordo.

Lunedì 8 luglio al trabocco Punta Rocciosa di Fossacesia verranno presentati in conferenza stampa i dati sulla depurazione.

Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).