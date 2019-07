Addio a Giustino La Rovere, lanciò per caso il tormentone "Stetv a la cas"

Si è spento ieri all'età di 79 anni Giustino La Rovere, storico falegname teatino, simbolo di un'abruzzesità verace che ha varcato i confini regionali.

La sua intervista al tg regionale della Rai, durante la grande nevicata del 2012 a Chieti, era divenuta virale grazie alla schiettezza e a quella sua filosofia di vita divenuta virale.

"L'ha neve l'ha sembre fatto...stetv a la cas", raccomandava Giustino davanti ai portici di corso Marrucino, E ad ogni nevicata accompagnata da lamentele e disagi il suo 'tormentone' tornava sempre attuale.

La pagina social L'abruzzese fuori sede lo aveva eletto icona del web e ieri sera ha annunciato così la notizia della sua scomparsa:

Cari amici, con grande tristezza, e con il permesso di Gabriele La Rovere, vi porto una brutta notizia.

Dopo una lunga malattia si è spento il nostro maestro, il nostro simbolo, il nostro amico: Giustino La Rovere da Chieti, "Steteve a la case".

Non sto qui a dirvi cosa ha rappresentato (e rappresenta ancora) Giustino per questa pagina e non sto qui a raccontarvi quanto fosse bravo, simpatico e buono: bastava guardarlo in faccia.

Era diventato famoso e a lui la cosa piaceva, ma senza mai esagerare, senza mai trasformarsi in una macchietta, da vero abruzzese.

Con il compare Nino Germano avevamo in programma un'intervista agricola al maestro che purtroppo non avrà mai luogo; fu proprio Nino l'autore del famoso servizio sulla neve, e inizialmente quel pezzo non voleva nemmeno inserirlo nel montaggio finale.

Giustino direbbe che è "una questione che dipende dalla natura"; ma chi riesce ad entrare con infinita semplicità nel cuore delle persone, in fondo, non muore mai.

Ciao Maestro, filosofo d'Abruzzo. #semBrefatto