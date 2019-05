Chieti si anima con la settima tappa del Giro d'Italia: percorsi, orari e divieti

Passerà anche da Chieti, venerdì 17 maggio, la settima tappa dell'edizione 102 del Giro d'Italia Vasto-L'Aquila. Nel territorio comunale, la carovana composta da 176 ciclisti, ammiraglie, telecamere e vigilanti passerà fra le ore 14.25 e le 14.50 circa. Ci saranno in tutto 200 mezzi fra auto e moto. Un'ora e mezza prima della corsa, la precederà una carovana pubblciitaria costituita da almeno 60 automezzi

Arrivando dal territorio comunale di Ripa Teatina, il percorso previsto è il seguente: strada Madonna del Freddo, via E. Ianni, piazzale S. Anna, via Valignani, via Nicolino, via Lucio Camarra, via Francesco Salomone, via Silvino Olivieri, via Asinio Herio, via Madonna degli Angeli, piazza monsignor Venturi, via Madonna della Misericordia, via Colonnetta, piazzale Marconi, viale Abruzzo, via Aterno, per poi proseguire verso il territorio di Manoppello e raggiungere L’Aquila, dove è previsto l’arrivo tra le ore 17 e le ore 17.30.

Come evento collaterale sarà organizzata una gara cicloturistica a tappe, per amatori con l’ausilio di biciclette a pedalata assistita, a cui parteciperanno circa 80 ciclisti con un seguito ufficiale formato da circa 50 mezzi tra auto e moto. La tappa Chieti–L’Aquila partirà da piazza San Giustino alle ore 10 e procederà lungo lo stesso itinerario della settimana tappa del Giro d’Italia.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione ciclistica della settima tappa del Giro d’Italia, per motivi di pubblica sicurezza saranno interdetti la sosta e il transito veicolare in piazza San Giustino, al fine di consentire gli allestimenti previsti per il ritrovo e la partenza del 1° Giro E, nonché nei tratti viari dove dovranno sostare i veicoli degli allestitori, degli sponsor e le ammiraglie.