Tirabassi è fuori pericolo dopo l'infarto: l'attore rassicura i fan con un post su Facebook

"Amici e conoscenti , voglio tranquillizzare tutti: sto bene e in buone mani". È lo stesso Giorgio Tirabassi, con un post su Facebook pubblicato nella tarda mattinata di oggi, a rassicurare i suoi fan dopo il malore che lo ha colpito ieri sera, mentre si trovava a Civitella Alfedena (L'Aquila), per la presentazione del suo primo film da regista, "Il grande salto".

L'attore romano, 59 anni, è stato prontamente soccorso da due medici in sala e poi trasferito all'ospedale di Avezzano, dove è stato operato con urgenza intorno alle 22.30 per un infarto del miocardio anteriore, come spiega una nota della Asl aquilana.

Tirabassi, che è vigile e fuori pericolo, è attuamente ricoverato nel reparto di Utic-cardiologia ed emodinamica dell'ospedale marsicano: le sue condizioni al momento sono stabili, anche se resta strettamente monitorato. Ad operarlo l'equipe diretta dal dottor Giulio Valentini, che lo ha trattato "con angioplastica e coronarica e impianto di stent medicato".

L'attore dovrà rimanere in ospedale ancora qualche giorno.