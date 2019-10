Fa la spesa senza passare dalla cassa: denunciato all'Ipercoop

Ennesimo furto sventato all'Ipercoop di San Giovanni Teatino dove ieri pomeriggio un uomo è stato denunciato.

La vigilanza del Centro d'Abruzzo lo ha fermato mentre tentava di allontanarsi dall'uscita senza acquisti con addosso la merce rubata.

L'uomo era entrato nell'ipermercato verso le 18 con uno zaino che aveva riposto nel cestino della spesa con la zip aperta. Le telecamere lo hanno ripreso mentre iniziava a riempire lo zaino di merendine, tonno in scatola, bagnoschiuma, shampoo per poi spostarsi nella zona multimedia e prelevare una tastiera da computer, dopo aver rimosso l'antitaccheggio. Richiusa la zip dello zaino, ha cercato di guadagnare l'uscita per allontanarsi velocemente ma è stato fermato prontamente dalla guardia giurata. Il valore della merce sottratta era di quasi 100 euro.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Sambuceto che hanno denunciato il soggetto, un tossicodipendente con precedenti per furto.