Nella chiesa di San Pietro l'ultimo saluto a Marco Cialfi, il giovane morto in Molise

Un mesto via via di giovani, dal tardo pomeriggio, nella chiesa di San Pietro, a Lanciano, per dare l'ultimo saluto a Marco Cialfi, il giovane di 29 anni morto ieri in un incidente stradale a Termoli (Campobasso).

Questa mattina è stata eseguita l'ispezione cadaverica e poi la salma è stata restituita alla famiglia. Nel pomeriggio, Marco è tornato nella sua Lanciano, che si è stretta intorno ai genitori e ai fratelli Davide e Fabrizio.

Nella chiesa di San Pietro, la salma resterà fino a domani pomeriggio, alle ore 15.30, quando sarà celebrato il funerale.