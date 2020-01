Pignataro Interamna si stringe intorno alla famiglia di Cristian, l'operaio morto alla Sevel di Atessa

Lutto cittadino, oggi, a Pignataro Interamna (Frosinone), per il funerale di Cristian Terilli, il 29enne morto venerdì scorso nel terribile incidente sul lavoro alla Sevel di Atessa. Così, il sindaco Benedetto Murro ha interpretato il dolore della sua comunità che si è stretta intorno alla giovane moglie e ai figlioletti dell'operaio scomparso.

In paese, oltre alle bandiere a mezz'asta in segno di lutto, i negozi sono rimasti chiusi e in tanti hanno voluto portare un mazzo di fiori davanti alla chiesa di San Salvatore, dove il parroco don Adamo Gizzarelli ha accolto il feretro arrivato da Chieti, dove ieri è stata effettuata l'autopsia.