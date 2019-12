Fuggono all'alt della polizia, folle inseguimento in centro sul motorino rubato

Prima hanno rubato un motorino vicino piazza Garibaldi, poi si sono diretti verso il centro e sono stati visti sfrecciare in via Principessa di Piemonte. Ma una pattuglia della Volante li ha sorpresi e ha intimato loro l'alt. I due giovani, anzichè fermarsi hanno accelerato: ne è nato un rocambolesco inseguimento poco prima della mezzanotte tra sabato e domenica, che non è passato inosservato a chi a quell'ora era in giro.

Arrivati alle porte della villa comunale, in viale IV novembre (foto) i due giovani hanno deciso di abbandonare il motorino in mezzo alla strada e di fuggire a piedi, riuscendo a far perdere le tracce. La polizia ha recuperato il ciclomotore, appartenente a un ragazzo di vent'anni.

Si indaga per identificare i due fuggiaschi.