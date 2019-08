Lutto per la morte di Francesco Durante, punto di riferimento del John Fante festival

Si è spento a Capri, per un malore improvviso, lo scrittore e giornalista Francesco Durante. Aveva 66 anni.

Era nato ad Anacapri il 25 settembre 1952, ma ha vissuto infanzia e adolescenza in Friuli laureandosi in letteratura italiana all'Università di Padova. Ha iniziato la carriera nel 1974 al Messaggero Veneto e insegnato in diverse università. Apprezzato traduttore dall'inglese, soprattutto delle opere di John Fante e dei primi romanzi di Bret Easton Ellis, ha curato per Mondadori due volumi della collana 'I Meridiani': 'Romanzi e racconti' di John Fante (2003) e 'Opere' di Domenico Rea (2005).

Forte il legame con Torricella Peligna: Durante era il presidente della giuria del premio letterario John Fante Opera Prima, annesso al Festival "Il dio di mio padre". Ogni anno era coinvolto nella realizzazione dell'evento dedicato alla letteratura che si svolge ad agosto nel comune in provincia di Chieti e anche stavolta non sarebbe mancato.

Questo il ricordo commosso degli organizzatori: