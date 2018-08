A Francavilla al Mare si eleggono miss trans Abruzzo e miss trans Sudamerica 2018

A Francavilla al Maretorna l'appuntamento con “Miss Trans Abruzzo”, firmato Giò Sensation, concorso giunto alla 12esima edizione. L'evento è in programma venerdì 24 agosto, dalle ore 22, allo stadio del mare

Aspiranti Miss provenienti da varie regioni italiane si contenderanno l’ambito titolo di “Miss Trans Abruzzo 2018” e “Miss Trans Sudamerica 2018”, in una serata gioiosa in passerella, tra sfilate in costume da bagno e in abito da sera. Tante le sorprese: divertimento e emozioni faranno come ogni anno da padroni.

Il Comune di Francavilla al Mare patrocinerà l’evento, non smentendo la discreta attenzione e vicinanza alla comunità trans regionale e nazionale. Questo concorso, infatti, è diventato nel corso degli anni uno spettacolo importante nel panorama culturale dell’estate francavillese. I riflettori saranno puntati sulle concorrenti soprattutto come persone, per far conoscere le loro storie difficili, ma anche belle; per far capire che il processo di transizione verso l’altro sesso è un percorso lungo, serio, rischioso, che comporta un dispendio di energie notevole, necessario e inevitabile per chi si sente ingabbiato in un corpo che non è il suo; per fare luce sulla necessità dalla parte delle persone transessuali di avere riconosciuti tanti diritti ancora purtroppo negati.

Al buio, promettono gli organizzatori, rimarrà ogni forma discriminatoria per la comunità LGBTIQ. “Miss Trans Abruzzo” è la condivisione umana di un sogno, che va al di là dell’essere regine per una notte.