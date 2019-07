Francavilla, parabrezza lesionati dalla grandine: è polemica sulle multe

“Giungono voci nelle ultime ore di multe salate ad automobilisti in transito con autovetture con parabrezza o lunotti fortemente lesionati. Ferma restando la dovuta applicazione del codice della strada, chiediamo alla polizia municipale francavillese di interpretare la norma, tenendo conto dello stato di eccezionalità dell’accaduto e della obiettiva difficoltà delle autofficine autorizzate a sostituire i vetri lesionati dalla grandine a medio termine”

Così Donato Fioriti, presidente regionale Contribuenti Abruzzo sulle presunte multe ad automobilisti che circolano con il parabrezza lesionato a causa della grandinata dello scorso 10 luglio.

“Lo stato di necessità lavorativa e familiare- spiega Fioriti- spinge molti automobilisti ad usare l’autoveicolo pur in condizioni non ottimali, situazione che credo andare avanti ancora per molti giorni”

Multe che non risultano però al sindaco di Francavilla, Antonio Luciani. “Dopo l’ennesima telefonata ricevuta – scrive sul suo profilo facebook - ho chiesto al Comando dei Vigili Urbani quante multe abbiamo elevato in questi giorni per vetri danneggiati o mancanti alle autovetture colpite dalla grandine. Risposta: zero verbali!”

Sulla questione la legge punisce chi viaggia con un veicolo non efficiente con l'articolo 79 del codice della strada che prevede una sanzione da 84 a 335 euro. Tuttavia, considerata la situazione eccezionalel'autorità preposta al controllo sta cercando di tendere una mano ai conducenti nei soli casi di urgenza e per un limitato lasso di tempo, indispensabile a far trascorrere il momento critico.