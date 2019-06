Francavilla al Mare, i Ciclisti Anonimi contro il Comune: “Si investe solo sui parcheggi auto”.

Dirottare risorse sulla ciclabilità e non solo sui parcheggi auto. Questo in sostanza è quanto chiede il gruppo dei “Ciclisti Anonimi di Pescara” al comune di Francavilla. Un'istannza che si è fatta ancora più forte negli ultimi giorni.

Un altro spazio di Francavilla al mare a breve verrà adibito a parcheggio, l'ex minigolf antistante via Vella. Si dedicano ulteriori spazi alle auto, quando un reale problema di parcheggio non vi è tranne che in qualche ora di luglio ed agosto. Questo comporterà una spesa di 40.000 euro per la collettività per qualche decina di posti auto.

L'ulteriore messa a disposizione di suolo e risorse cittadine ad uso parcheggio auto, spinge noi Ciclisti Anonimi Pescaresi a rivendicare che quelle risorse siano investite invece nuovi stalli bici e spazi per la ciclabilità sull'intera territorio comunale. Facciamo infatti presente che a Francavilla posti bici messi a disposizione per i ciclisti urbani sono assolutamente inadeguati, se non addirittura assenti. Si è costretti a parcheggiare le bici in luoghi inopportuni al parcheggio e si viene anche tacciati di maleducazione.