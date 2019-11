Fossacesia presenta il nuovo piano di Protezione civile comunale

È stato trasmesso in queste ore alla Sala Operativa Regionale il nuovo Piano di Protezione Civile del Comune di Fossacesia. Il piano si è avvalso della collaborazione degli uffici preposti del Patto Sangro-Aventino.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha affidato all’ingegner Silvano Sgariglia la responsabilità del Servizio Protezione Civile del Comune di Fossacesia. Il documento è stato redatto a costo zero per l’ente.

“Abbiamo in queste ultime settimane lavorato ancora di più per ultimarlo. Ci eravamo proposti di completarlo prima – precisa il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio - ma abbiamo dovuto dapprima tenere una serie di incontri per mettere a sistema una serie di indicazioni e successivamente renderli omogenei alle prescrizioni contenute nelle circolari nazionali e regionali. Ora attenderemo con fiducia che il documento venga approvato, considerando il gran lavoro che ha preteso per individuare le migliori soluzioni, sostenibili e efficaci per affrontare eventuali criticità nel nostro territorio”.

Dopo il parere favorevole da parte del dipartimento della Protezione Civile della Regione Abruzzo, il sindaco convocherà urgentemente il consiglio comunale per l'approvazione definitiva.