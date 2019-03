Fondovalle Sangro, uscita per Fossacesia al buio: l'Anas garantisce i lavori ad aprile

Nei primi giorni del mese di aprile, l’Anas installerà l’illuminazione pubblica all’uscita per Fossacesia della strada statale 652 Fondovalle Sangro. Lo fa sapere il sindaco Di Giuseppantonio dopo l’annuncio dato dal responsabile dell’Area Compartimentale Abruzzo dell’Anas, ingegner Antonio Marasco.

“Un intervento atteso e che abbiamo sollecitato più volte in questi anni, basando la nostra insistenza sopratutto per ragioni di sicurezza – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio -. La Fondovalle Sangro è un’arteria che quotidianamente è percorsa da migliaia di veicoli e l’uscita di Fossacesia è tra le più frequentate. Per questo ringrazio il Capo Compartimento Marasco per aver dato risposta alla nostra richiesta”.

Per quanto riguarda, invece l’illuminazione quasi tutta spenta da molti mesi sulla rotonda situata nell’incrocio della provinciale per Fossacesia,Di Giuseppantonio nei giorni scorsi ha sollecitato nuovamente al consigliere delegato alla Viabilità Arturo Scopino l’intervento di riparazione.