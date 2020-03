Coronavirus, la Fiom Cgil chiede di verificare il rispetto delle regole sul trasporto urbano

Qualche giorno fa, era stato il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, a sollevare l'attenzione sulla sicurezza dei lavoratori che, nel tragitto casa-lavoro, viaggano sui mezzi senza alcun presidio di protezione e senza alcun rispetto della distanza di sicurezza. Il primo cittadino aveva scritto al premier Giuseppe Conte per chiedere una presa di posizione sul problema.

Ora, è la Fiom Cgil Chieti a invocare un intervento sui mezzi di trasporto pubblici regionali. Il segretario generale Alfredo Fegatelli, infatti, ha scritto alla Asl, all'Asrem (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), ai comandi provinciali dei carabinieri di Chieti e Campobasso, ai presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise, Marco Marsilio e Donato Toma, e ai prefetti di Chieti e Campobasso.

Nel documento, chiede un "intervento per verificare il rispetto delle norme in oggetto volte a prevenire il contagio da Covid 19 sugli autobus del servizio pubblico in partenza da e verso le zone industriali della provincia di Chieti, utilizzati dai lavoratori per il raggiungimento dei rispettivi luoghi di lavoro".