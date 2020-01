Indagine sulla cardiochirurgia di Chieti, troppi medici in malattia

“L'inchiesta da parte della Procura della Repubblica sulla Cardiochirurgia di Chieti è l’ennesima tegola su questo reparto che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della Asl di Chieti”. A dirlo è la consigliera regionale Barbara Stella (M5s). La Guardia di Finanza di Chieti ha acquisito documentazione e ascoltato il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, sulla situazione legata all'unità operativa di Cardiochirurgia all'interno del quale, nei mesi scorsi, si erano verificati disservizi a causa della contemporanea assenza per malattia di numerosi medici.

Alla base del caso delle assenze potrebbe esserci il difficile rapporto tra il primario, Gabriele Di Giammarco, e gli altri dirigenti medici. Nei mesi scorsi la situazione era stata denunciata dal consigliere regionale del M5S Barbara Stella:

“Credo sia alquanto necessario che la Regione e il direttore Generale della Asl Lanciano Vasto Chieti non attendano i tempi lunghi di un’inchiesta, ma si attivino al più presto con tutte le procedure e le azioni necessarie per individuare e risolvere le numerose problematiche del U.O.C in questione. Interrompere le proroghe delle gare precedenti può essere sicuramente un primo passo, ma mi auguro ci si adoperi concretamente per restituire alla comunità un servizio sanitario che faccia sentire al sicuro e in buone mani un cittadino con problemi di salute e che affida la propria vita alla sanità pubblica”.

La consigliera pentastellata chiede una risoluzione in breve tempo della grave problematica:



“È evidente che c’è qualcosa che non va e non si può più far finta di niente. Come può un cittadino con problemi di salute avere fiducia di una sanità con tutti questi problemi? Non si può più attendere, la Regione ha il dovere di restituire alla comunità una cardiochirurgia nella Asl teatina al pieno delle proprie potenzialità, in cui nessun malato deve avere il minimo dubbio sul proprio destino entrando in un reparto afflitto da perenni problemi.