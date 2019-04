Fermati al casello della A14 con cocaina, ketamina e pasticche di ecstasy: arrestati

In auto con un carico di droga di ogni tipo, ma sono stati fermati da una pattuglia della Guaria di Finanza e arrestati. Nei guai sono finite due persone della provincia di Chieti, un 28enne e un 43enne.

Sono stati bloccati al casello Val Vibrata della A14 su un' Alfa Romeo Giulietta a bordo della quale i finanzieri della compagnia di Giulianova, aiutati dall’unità cinofila, hanno trovo loro addosso rispettivamente 34 involucri di ketamina (pari a 12,6 grammi), 25 bustine di MD (in involucri paracadute pari a 4,8 grammi), 6 bustine di cocaina (2,7 grammi), 3 pasticche di ecstasy, un pezzo di MD e altri 4 grammi di hashish, mezzo grammi di cocaina e 14 pasticche di ecstasy.

Dalla perquisizione estesa nelle abitazioni dei due soggetti in provincia di Chieti, la Guardia di Finanza ha rinvenuto e sequestrato altri 200 grammi di hashish, 100 grammi circa di cocaina e ben 22.450 euro in contanti nella casa del primo e 75 grammi circa di hashish e un bilancino di precisione in quella del secondo.

I due sono stati arrestati e sono finiti in carcere.