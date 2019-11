Via Simone da Chieti, falsi agenti entrano in casa di un'anziana e rubano soldi e gioielli

La squadra mobile di Chieti indaga su un furto avvenuto in casa di una signora di 80 anni in pieno centro a Chieti. Secondo quanto racconta il Centro, due falsi agenti della polizia ieri mattina sono riusciti a entrare in casa dell'anziana, in via Simone da Chieti, zona Civitella, con la scusa di dover effettuare delle indagini su un furto precedentemente commesso nello stesso appartamento.

L'anzana si è fidata, sperando di ricevere notizie positive, ma i due sono riusciti a farsi consegnare circa mille euro presi dalla cassaforte con la scusa di dover approfondire le indagini. Non solo, prima di andare via i due malviventi le hanno anche sfilato gli anelli. La donna, sotto shock, non è riuscita a reagire.

Poco dopo sono arrivati i poliziotti veri e il 118, anche se per la donna fortunatamente non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.

Restano l'amarezza, i dubbi e l'ennesimo raggiro ai danni di anziani soli da parte di soggetti senza scrupoli, ai quali però la polizia di Chieti sta dando la caccia.