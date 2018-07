Euronics inaugura a San Giovanni Teatino: 30 nuovi dipendenti e centinaia di offerte sottocosto

Nuova apertura di Euronics SIEM a San Giovanni Teatino: l'inaugurazione è giovedì 26 luglio alle ore 9 con centinaia di prodotti sottocosto.

Il Gruppo SIEM rafforza così la sua presenza in Abruzzo con un secondo punto vendita in una posizione strategica, che raggiunge un bacino di utenza

di circa 370.000 abitanti.

Nel negozio, caratterizzato da un layout innovativo e contemporaneo, su una superficie di 1800mq, saranno presenti due digital store che ampliano virtualmente le referenze dei prodotti disponibili, aree touch per testare le ultime novità in campo hi-tech prima dell’acquisto, aree demo dove incontrare

il personale.

Proprio il personale è uno dei punti di forza della nuova meta della tecnologia a Chieti: sono stati assunti e formati 30 dipendenti specializzati nella vendita.

“Abbiamo voluto realizzare un punto vendita attrattivo e altamente tecnologico per essere al passo coi tempi, senza tralasciare il contatto con il cliente” afferma Raffaele LaTorre, amministratore unico SIEM – Euronics, “Il nostro obiettivo è essere l’insegna preferita dei consumatori; per ottenere questo risultato riteniamo sia sempre necessario soddisfare in modo tempestivo, completo e competente tutte le loro esigenze”.