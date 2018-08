In difficoltà durante un'escursione notturna sulla Majella, soccorsi quattro giovani

Si erano avventurati sulla Majella per un'escursione notturna, partita alle ore 18 di domenica dal rifugio Pomilio, in direzione Monte Amaro. Ma la gita è finita male per quattro escursionisti della provincia di Chieti, che sono stati soccorsi dai volontari del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo.

Uno di loro, un giovane di 25 anni di Torrevecchia Teatina, all'altezza del monte Falcone ha iniziato a sentirsi male, con mal di testa, vomito e nausea. I compagni hanno lanciato l'allarme e, nonostante l'orario e la nebbia fitta, i volontari sono intervenuti prontamente per riportare il quartetto a valle. Il ragazzo che si era sentito male è stato portato in ospedale per accertamenti.