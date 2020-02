Due escursionisti bloccati da freddo e buio in montagna sulla Majella, soccorritori in azione

Die escursionisti risultano dispersi in montagna, sulla Majella, e per questo motivo sono scattate le ricerche di una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo.

Gli uomini del Cnsas si stanno recando in prossimità del rifugio Martellese per prestare soccorso a due persone in difficoltà.

I soccorritori stanno percorrendo a piedi il sentiero che dalla strada prosegue nella Valle di Palombaro. Da quanto appreso telefonicamente, gli escursionisti, stanchi e molto infreddoliti, non sarebbero riusciti a raggiungere il rifugio, poi, sorpresi dal buio avrebbero deciso di lanciare l’allarme.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO