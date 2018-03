Escursionista di Chieti salvato dagli elicotteristi della polizia

Brutta avventura ieri pomeriggio per un 52enne originario di Chieti. Un’escursione in Campania, in compagnia di amici, tra il monte Faito e il monte Perturso, per la precisione sul sentiero degli Dei, non lontano da Positano.

L’uomo a causa di un problema ad una gamba è rimasto impossibilitato a continuare il sentiero. A quel punto gli amici hanno provveduto ad allertare i soccorsi. Si sono alzati in volo gli elicotteristi del IV reparto volo, insieme al corpo nazionale alpino e speleologico Cnsas. L’equipe sanitaria del Cnsas ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato in ospedale per le cure necessarie.