Arrivano i fuoristrada, il viale della villa è off limits: i divieti

Parte da Chieti la manifestazione “3 giorni nel cuore dell’Abruzzo”, organizzata dal club Fuoristrada Maiella adventure di Chieti, che prevede un itinerario a tappe nei luoghi più caratteristici della provincia. I 40 fuoristrada partecipanti partiranno dalla villa comunale teatina, domenica 29 aprile, dove l’associazione si occuperà anche di formalizzare le iscrizioni.

Per questo motivo, per tutta la mattinata di domenica, fino alle ore 12, il viale IV novembre e l’area antistante la villa comunale saranno riservati alle auto partecipanti.

In particolare, è istituito il divieto di sosta con rimozione in viale IV novembre (il viale della villa), nel tratto compreso dall’intersezione con piazza Trento e Trieste a quella con via Paolucci, esclusi gli stalli riservati agli invalidi, dalle ore 6 alle ore 12 del 29 aprile. L’area sarà riservata ai partecipanti all’evento.