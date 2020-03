Aumentano i teatini positivi al Coronavirus, il Comune al lavoro per l'elargizione dei buoni spesa

Il Comune di Chieti, a cui sono stati assegnati poco più di 300 mila euro dall'ordinanza della Protezione Civile che eroga contributi agli enti locali per aiutare le famiglie in difficoltà durante questa emergenza, si sta attivando per far arrivare i fondi, tramite buoni spesa, a chi ne ha diritto.

Oggi pomeriggio, la giunta comunale si è riunita in videoconferenze per dare indirizzo al settore Politiche sociali, anche se l'assessore competente, Emilia De Matteo, sta lavorando da ieri con il dirigente per organizzare l'elargizione del contributo.

Come ha spiegato il sindaco, Umberto Di Primio, tramite un avviso pubblico saranno individuate le attività commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa. Intanto, gli uffici stanno già preparando le modalità per stilare l'elenco degli aventi diritto: si tratta, infatti, non solo dei cittadini normalmente seguiti dai Servizi sociali, ma anche di coloro che stanno vivendo difficoltà economiche per la chiusura delle attività a causa della pandemia.

Inoltre, il Comune attiverà nei prossimi giorni un conto corrente per le donazioni, da destinare proprio a chi ha difficoltà anche a fare la spesa.

Sul fronte sanitario, nel fine settimana sono emersi altri 16 casi di teatini positivi al Coronavirus, alcuni ricoverati in ospedale, altri in isolamento domiciliare. "Sono già stati presi in carico dalla Asl - ha spiegato Di Primio - che ha individuato anche le persone da sottoporre a quarantena. Anche il Comune li sta seguendo per le loro necessità".

