Disagi per i pendolari dal Molise alla Val di Sangro, ora si chiede un tavolo tecnico al sindaco di Atessa

Caos per i pendolari che ogni giorno si spostano dal basso Molise alla Val di Sangro per lavoro. Da mesi, l'Usb sta cercando una soluzione e ora il sindacato è riuscito a far inviare all'assessore regionale ai Trasporti del Molise Vincenzo Niro una lettera indirizzata al sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, per chiedere la convocazione di un urgente tavolo tecnico-politico per risolvere la vicenda trasporti verso la Zona industriale Val di Sangro con vettore ATM proveniente dal basso Molise.

Nella lettera, si ripercorrono i vari disagi dei pendolari molisani, visto che "i pullman attualmente fermano in corrispondenza della Sevel e che le navette, ovvero il progetto denominato "ultimo miglio", si è interrotto. Il problema, deve necessariamente essere esaminato in un tavolo tecnico-politico, al quale dovranno sedere tutte le istituzioni interessate, sia della Regione Molise sia della regione Abruzzo, i sindacati, ma anche le aziende che operano nell'area".

Il tavolo, che nella richiesta della Regione Molise dovrà "definire i problemi e individuarne le eventuali soluzioni, nonché gli interventi necessari a garantire l'accesso alle fabbriche di tutti i lavoratori".