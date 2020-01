Il direttore marittimo dell’Abruzzo, Molise e isole Tremiti in visita alla Capitaneria di porto di Ortona

Visita alla Capitaneria di Porto di Ortona, ieri, da parte del direttore marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, capitano di vascello Donato De Carolis.

L’alto ufficiale, già comandante dello stesso ufficio marittimo di Ortona nel periodo 2005-2007 proprio in coincidenza della sua elevazione a rango di Capitaneria di Porto, è stato accolto dall’attuale titolare, capitano di fregata Cosmo Forte e da tutto il personale. Nel corso della giornata ha avuto modo di incontrare il sindaco di Ortona Leo Castiglione, con il quale è stato rinnovato l’impegno alla cooperazione per il perseguimento di obiettivi comuni per la sicurezza e l’ordinato svolgimento, nella prossima stagione estiva, delle attività turistico-ricreative sul litorale al servizio della comunità locale.

Il direttore marittimo ha ricevuto, inoltre, la dirigente scolastica dell’Istituto Nautico “Leone Acciaiuoli” Angela Potenza, assieme a una rappresentanza di insegnanti e al comandante della nave scuola “San Tommaso”, Mario Iarlori. Il comandante De Carolis, infine, ha visitato il “suo” vecchio porto accompagnato dall’attuale comandante, dove ha potuto verificare direttamente l’operatività dello scalo e cogliere le testimonianze di alcuni operatori portuali.