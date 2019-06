"I lavori per il concerto di Jovanotti danneggiano il litorale": il Wwf invia una diffida al Comune di Vasto

I lavori per il livellamento della spiaggia nell'area individuata come Zona di conserazione speciale ai sensi della direttiva Habitat, in vista del concerto di Jovanotti in programma ad agosto, potrebbero creare danni al litorale e danneggiare i nidi del fratino, il volatile specie protetta che nidifica anche sul nostro litorale.

Per questo, mercoledì scorso, il Wwf Italia ha inviato una diffida al Comune, per l'intervento sul tratto di spiaggia antistante il lungomare Duca degli Abruzzi, in prossimità del confine dell’area protetta Riserva Regionale Marina di Vasto.

Per l'associazione, che sin dall'inizio dei lavori ne chiede lo stop, si tratta di un intervento sbagliato, non concordato con l'organizzazione del Jova Beach Party, che tra l'altro si terrà in un altro sito e fra oltre due mesi.

Se, come affermato dal sindaco di Vasto in una sua recente nota, si è voluto predisporre un’area per posizionare il parco giochi da spostare per fare spazio all’area del concerto, è indubbio che si è scelta la modalità peggiore per farlo.

Nell’ambito del Progetto Salvafratino Abruzzo che prevede un monitoraggio su tutta la costa abruzzese, il Wwf aveva segnalato al Comune che nell’area erano state individuate due coppie in fase di riproduzione: il 16 e il 23 aprile sono state inviate due note a tutti gli enti coinvolti per segnalare nidi di Fratino - Comune di Vasto compreso - uno nell’area interessata dall’intervento di livellamento della scorsa settimana e l’altro comunque nelle sue vicinanze.

Prosegue il Wwf:

Giustamente, il sindaco Menna nella sua nota ricorda che il Comune di Vasto ha posto in essere con Wwf e Legambiente un protocollo di collaborazione per l’avvio della gestione della Riserva regionale di Vasto Marina. Ma “collaborare” vuol dire “lavorare con” e che per farlo si deve essere in due. E, soprattutto, si deve essere posti nelle condizioni di farlo così da raggiungere i migliori risultati. Inoltre, al di là dei protocolli esistenti, si ricorda che la stessa ordinanza balneare emanata dalla Regione Abruzzo a inizio di ogni stagione estiva prevede che, dove è presente il fratino, in caso di interventi sulla spiaggia, è necessario confrontarsi con le associazioni di protezione al fine di usare i dovuti accorgimenti per non creare disturbo alla specie. Proprio a Vasto, peraltro, opera il Gruppo Fratino Vasto che è probabilmente il primo gruppo di volontari nato per difendere questa specie in Abruzzo e che collabora con il Progetto Salvafratino Abruzzo fin dalla sua nascita.

Al di là degli accertamenti che chi di dovere svolgerà su quanto è accaduto (la diffida è stata inviata anche agli organi di controllo interessati), si ribadisce che il Wwf è sempre disponibile a collaborare con le amministrazioni locali per dare indicazioni su come e quando intervenire per non danneggiare il fratino che è purtroppo in forte regressione lungo tutta la costa italiana.