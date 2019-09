Fuma una "canna" con gli amici alla villa, ma ha 12 dosi di marijuana nel marsupio: denunciato

Avevano deciso di appartarsi alla villa comunale di Chieti, per fumare una "canna" in compagnia. Ma i giovanissimi, quattro ragazzi appena maggiorenni, lunedì pomeriggio, sono stati sorpresi dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Appena hanno avvistato i militari, hanno tentato di disfarsi della sigaretta di marijuana, ma con scarso successo: è stata recuperata ancora integra dai carabinieri, accanto al marsupio di uno dei ragazzi, poggiato sul tavolino. A quel punto, è scattata la perquisizione a carico dei quattro.

Nel marsupio di F.A., 19 anni, di Chieti, sono state trovate altre dodici dosi di marijuana pronte alla vendita. Il ragazzo ha cercato di giustificarsi dicendo che erano destinati al consumo personale ma i carabinieri, dal momento che si trovava in compagnia di altri studenti e vista la vicinanza di alcuni istituti scolastici, hanno deciso di effettuare ugualmente una perquisizione domiciliare.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di stupefacenti, con l’aggravante di aver ceduto la droga in prossimità di scuole.