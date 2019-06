Serata da Arancia Meccanica allo Scalo: fermati due 19enni violenti

Senza alcun motivo, si sono scagliati con violenza contro due persone che non conoscevano, facendole finire in ospedale, e devastando le automobili parcheggiate. Due giovanissimi di 19 anni, di Chieti Scalo, sono stati fermati dai carabinieri dopo una nottata di follia e violenza nella città bassa, in via Gissi.

Come racconta il quotidiano Il Centro, i due sono stati denunciati per lesioni personali, danneggiamento e minaccia. Nella notte fra venedì e sabato, prima hanno aggredito un uomo di 34 anni, prendendo a calci la sua macchina e poi picchiandolo.

Dopodiché, si sono scagliati contro un 27enne, che ha rimediato la frattura della mandibola. Nel frattempo, hanno iniziando a prendersela con le auto parcheggiate e, quando una residente si è affacciata per capire cosa stesse succedendo e ha telefonato il 112, i giovanissimi hanno iniziato a minacciarla.

Fortunatamente, la cittadina non si è lasciata intimidire dai due violenti, facendo arrivare sul posto i carabinieri, che hanno individuato i due e li hanno portati in caserma.

Le due vittime del pestaggio se la caveranno: entrambi hanno fatto ricorso alle cure del Santissima Annunziata, da cui sono stati dimessi con una prognosi di una settimana e di un mese. Ma, di certo, sarà indelebile la paura per essere stati vittime di quella follia.