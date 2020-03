Si spostano nonostante il divieto, 5 denunce nel Chietino per la violazione del decreto sul Coronavirus

Sono in totale 5 le persone che sono state denunciate in provincia di Chieti per la violazione del decreto sul Coronavirus che vieta gli spostamenti dal proprio comune di residenza se non per comprovati motivi.

I militari dell'Arma della Compagnia provinciale hanno avviato dalla mezzanotte i controlli per l'osservanza di quanto previsto nel decreto fimato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

La maggior parte della popolazione, spinta da senso civico e timore, sta rispettando le regole, mentre ancora qualcuno si ostina a comportarsi come se nulla fosse.

Sono 5 questa sera, martedì 10 marzo, le denunce comminate dai carabinieri: 4 a Bucchianico e una a Guardiagrele, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. I destinatari sono stati controllati e trovati senza la prevista autocertificazione, ma soprattutto senza una valida e comprovata motivazione sanitaria, lavorativa o di necessità. Le 4 persone originarie di Bucchianico si trovavano senza motivo valido a Vacri. La persona fermata a Guardiagrele proveniva da Pescara, pronta per il trekking in alta quota.

Sono in corso tuttora capillari controlli in bar e ristoranti per il rispetto delle distanze di sicurezza e le previste chiusure dalle ore 18 alle ore 6. «Si auspica nel buon senso di tutti», fanno sapere dal Comando provinciale.