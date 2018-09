Sta per uscire "Ti presento Sofia", il film con De Luigi e Ramazzotti girato tra Francavilla e Fossacesia

Uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 31 ottobre "Ti presento Sofia", il film di Guido Chiesa girato nel mese di marzo in Abruzzo, tra Francavilla al Mare, Fossacesia e il pescarese. La commedia, distribuita da Medusa Film, ha per protagonosti Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Inizialmente si sarebbe dovuta chiamare "No Kids", ma poi è stato scelto un titolo più semplice da ricordare.

Sei mesi fa, la presenza della troupe in Abruzzo aveva destato non poca attenzione, specialmente a Francavilla al Mare. Qualche giorno dopo, il ciak si era spostato sul trabocco Pesce Palombo di Fossacesia, uno dei simboli più noti e preziosi della nostra terra. Il grande schermo sarà dunque un'occasione importante per far conoscere l'Abruzzo e le sue bellezze anche a chi non è mai stato nella nostra regione.

La trama

Gabriele (Fabio De Luigi), ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia (Caterina Sbaraglia), la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara (Micaela Ramazzotti), un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve.